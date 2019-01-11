В Грузии число умерших от свиного гриппа достигло 15 человек

В Грузии от "свиного гриппа" (вируса H1N1) за последний месяц скончались 15 человек, заявил в пятницу журналистам глава Центра по контролю над заболеваниями Амиран Гамкрелидзе.

"По последним данным лабораторных исследований, в результате заражения вирусом H1N1 в Грузии скончалось 15 человек", - заявил Гамкрелидзе.

По его словам, среди умерших - граждане в возрасте от 22 до 45 лет. Двое из них скончались накануне.

Из-за распространения вируса в стране Минздрав Грузии продлил зимние каникулы в школах и детсадах до 18 января, карантин объявили также в некоторых учебных заведениях. Минздрав призывает всех граждан пройти вакцинацию против гриппа и соблюдать меры гигиены. В соцсетях граждане Грузии пишут, что все больницы переполнены, а "скорая помощь" приезжает через несколько часов после вызова.