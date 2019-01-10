В Испании задержали банду армян по делу о подкупе теннисистов

Гражданская гвардия Испании задержала 15 человек, подозреваемых в подкупе профессиональных теннисистов для фальсификации результатов матчей и заработка на ставках. Об этом сообщается в Twitter гвардии.

Подкуп организовывала армянская группировка, всего в рамках расследования были арестованы 83 человека, среди них 28 профессиональных теннисистов, уточняет Европол.

«Расследование началось в 2017 году <...> Подозреваемые подкупали профессиональных игроков, чтобы обеспечить предопределенность результатов [матчей] <...> и ставить на игры с заранее известным итогом. В качестве посредника криминальная группировка армян использовала профессионального игрока», — говорится в сообщении Европола.

​Один из арестованных теннисистов принимал участие в последнем US Open — одном из четырех турниров Большого шлема. У арестованных в том числе были конфискованы пять дорогостоящих автомобилей, дробовик, несколько кредитных карт и €167 тыс. наличными.

Всего могли быть скомпрометированы результаты как минимум 97 матчей второстепенных теннисных турниров, уточняет Европол.