Мальта распределит 220 спасенных мигрантов в восемь стран ЕС

Премьер-министр Мальты Джозеф Мускат заявил, что страна направит 220 спасенных в водах Средиземного моря мигрантов в восемь стран Европы, сообщает издание Times of Malta.

Мускат заявил на пресс-конференции, что "220 человек (спасенных Мальтой и немецкими НПО – ред.) направят в страны-члены (ЕС - ред.) или вернут на родину".

Как уточняет издание Malta Today , мигрантов направят в Германию, Францию, Португалию, Ирландию, Румынию, Нидерланды, Люксембург и Италию.

Еврокомиссия ранее призвала страны-члены Евросоюза распределить между собой 49 мигрантов, спасенных работниками германских НПО в водах Средиземного моря. Однако власти Мальты настаивают, чтобы к этим беженцам были добавлены еще 249 мигрантов, которые несколько дней назад были спасены мальтийскими моряками и приняты на временное содержание властями страны.