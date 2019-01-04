Последнее обновление: 04.01.2019 16:11

В австрийском университете тестируют "робота-библиотекаря"

В библиотеке Университета прикладных наук Бургенланда (FH Burgenland) в Австрии протестовали китайского работа "Яншей", который помогает студентам искать необходимые книги и проводить исследования. Об этом сообщает Австрийская общественная телерадиокомпания ORF.

"Университет прикладных наук Бургенланда протестировал необычного помощника в своей библиотеке: речь идет о роботе из Китая, который сейчас путешествует по Европе", - говорится в сообщении.

Робот высотой в 40 см имеет имя "Яншей". Он может сказать, где какая книга находится, а также помогает при проведении исследований. При этом, делает он это без человеческой поддержки.

Сейчас китайская компания, которая создала "Яншей", ищет в Европе партнера. Университет прикладных наук Бургенланда еще не принял окончательного решения о вхождении в робопроект.

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