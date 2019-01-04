В ФРГ прогремел взрыв у офиса отделения партии "Альтернатива для Германии"

Взрыв прогремел у офиса отделения правой партии "Альтернатива для Германии" в центре города Дёбельн на востоке страны, сообщил в пятницу таблоид Bild со ссылкой на полицию.

Как рассказал представитель полиции, инцидент произошел в четверг в 19.20 по местному времени. В результате происшествия никто не пострадал, было повреждено здание, в котором расположен офис партии, и соседние дома. Кроме того, взрыв повредил припаркованные рядом фургоны. Размер нанесенного ущерба пока неизвестен.

Указывается, что, по подозрениям правоохранительных органов, преступник мог действовать из политических мотивов. В расследовании также участвует управление уголовной полиции федеральной земли Саксония.