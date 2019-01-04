Канадская разведка предупредила о росте угрозы кибервымогательств

В будущем следует ждать учащения случаев вымогательства киберпреступниками выкупов у населения. Об этом говорится в докладе Канадского центра кибернетической безопасности.

"Мы заметили увеличение сложности кибермошенничества и вымогательств у канадцев. Мы ожидаем, что этот тренд будет продолжаться, поскольку киберпреступники получают новые средства", - говорится в документе.

Отмечается, что злоумышленники используют "как кибернетические средства, так и социальную инженерию для вымогательства денег или информации". "Самая распространенная форма вредоносного программного обеспечения, которое используется для вымогательства - это программы для выкупа. После того, как киберпреступники инфицируют прибор, они пытаются получить деньги от владельцев, кодируя их данные. Программы для выкупа больше не являются сложными. Не слишком профессиональные вымогатели сейчас могут получить доступ к этим услугам, арендовав их или купив на киберрынке", - отмечают в Центре кибернетической безопасности.

В ведомстве напомнили, что в прошлом году один из канадских городов был вынужден заплатить киберпреступникам более 30 тыс. долл. за то, чтобы они разблокировали муниципальные серверы.

Как известно, Канадский центр по кибербезопасности был создан в прошлом году для помощи частному сектору в борьбе с кибернетическими вызовами, стоящих перед Канадой. Новый орган начал работу в рамках Центра безопасности коммуникаций - канадской спецслужбы, ответственной за внешнюю радиоэлектронную разведку, защиту правительственных электронных информационных и коммуникационных сетей, а также криптографию.