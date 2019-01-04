Последнее обновление: 04.01.2019 14:35

Аэропорты Лондона получили военное оборудование для борьбы с дронами

Крупнейшие аэропорты Великобритании: лондонские Гэтвик на Хитроу - закупили современное военное оборудование для борьбы с дронами.

Эту информацию Reuters подтвердили в администрации обоих аэропортов.

“Хотя я не имею права детализировать, что именно мы имеем, могу подтвердить, что это - инвестиция в несколько миллионов фунтов, которая позволит нам достичь уровня Вооруженных сил”, - прокомментировал закупку оборудования представитель аэропорта Гэтвик.

Он добавил, что новое оборудование работает на аэродроме уже больше недели.

Руководство Хитроу, самого загруженного аэропорта Европы, также заявило, что закупило подобное оборудование. “В администрации добавили, что тесно сотрудничают с властью, в том числе правоохранительными органами, и ищут технологии, которые позволят побороть опасность дронов”, - пишет Reuters.

В прошлом месяце присутствие дронов спровоцировала серьезные осложнения работы Гетвика, второго по количеству пассажиров аэропорта Великобритании. В результате инцидента были отменены около 1000 рейсов и понесли вынужденных изменений планы 140 тыс пассажиров. Чтобы восстановить безопасную работу аэропорта, до борьбы с дронами было привлечено армию.

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