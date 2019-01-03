Последнее обновление: 03.01.2019 18:07

В Грузии шесть человек умерли от свиного гриппа за месяц

Шесть человек умерли в Грузии от "свиного гриппа" за месяц, сообщил глава Центра по контролю заболеваниями Амиран Гамкрелидзе.

"На данный момент в стране лабораторно зафиксировано 144 случая заболевания вирусом гриппа, шесть человек скончались", - сказал Гамкрелидзе журналистам.

По его словам, динамика роста случаев заболевания в стране умеренная, однако по сравнению с 2018 годом отмечается больше случаев осложнений.

"На 100 тысяч жителей вирус гриппа фиксируется у 227 человек, эти данные входят в норму. Мы далеко от пика эпидемии. Эпидемиологическая граница - это 500 человек",- добавил Гамкрелидзе.

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