Последнее обновление: 03.01.2019 18:07

Google Maps тестирует функцию обмена сообщениями

Google Maps тестирует функцию обмена сообщениями, сообщает Techradar.

Функция предназначена не для обмена сообщениями между друзьями, а для связи с предприятиями. Новая функция может быть значительным улучшением для навигационной программы, отмечается на сайте.

Чтобы получить возможность связываться с компаниями, они должны одобрить это, получив соответствующий запрос. Его пользователь может отправить, нажав Messages, говорится в сообщении.

Ранее компания Google запустила в приложении Google Maps функцию группового планирования. Функция предназначена для помощи пользователям принимать решения.

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