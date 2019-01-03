Google Maps тестирует функцию обмена сообщениями, сообщает Techradar.

Функция предназначена не для обмена сообщениями между друзьями, а для связи с предприятиями. Новая функция может быть значительным улучшением для навигационной программы, отмечается на сайте.

Чтобы получить возможность связываться с компаниями, они должны одобрить это, получив соответствующий запрос. Его пользователь может отправить, нажав Messages, говорится в сообщении.

Ранее компания Google запустила в приложении Google Maps функцию группового планирования. Функция предназначена для помощи пользователям принимать решения.