Социальную сеть Google+ закроют для пользователей

Международный конгломерат Alphabet Inc., в состав которого входит Google Inc., закрывает для частных пользователей социальную сеть Google+. Об этом в понедельник, 8 октября, сообщили в пресс-службе корпорации, назвав в качестве одной из причин "низкую популярность пользовательской версии Google+".

Между тем, как писала газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники и документы, оказавшиеся в ее распоряжении, в период с начала 2015 года по март 2018 года личные данные пользователей соцсети могли попасть в распоряжение третьих лиц.

Позднее уязвимость программного обеспечения была устранена. Тем не менее руководство корпорации на том этапе решило публично не обнародовать информацию об утечке, опасаясь пристального внимания к себе со стороны регулирующих органов.

В ходе проверки безопасности было установлено, что утечка могла затронуть учетные записи до 500 тысяч клиентов, признала компания Google 8 октября, подтвердив данные, опубликованные ранее в тот же день в The Wall Street Journal.

Соцсеть будет закрыта для пользователей по истечении переходного периода в десять месяцев - в конце августа следующего года. Таким образом, Google Inc. фактически признала, что на данном направлении проиграла конкуренцию с Facebook, в пику которому запустила свой сервис в 2011 году.

Ранее в компании Google Inc. сообщили, что некоторые приложения отслеживают местоположение пользователя, даже если соответствующая функция отключена.