Последнее обновление: 17.09.2018 11:25

Google закрывает почтовый сервис

Компания Google закроет почтовый сервис Google Inbox.

Компания Google закроет почтовый сервис технол Inbox. Несмотря на то, что сервис достаточно популярен среди пользователей, компания считает, что лучше сосредоточиться на Gmail.

Сервис Inbox запустили в 2014 году как альтернативу Gmail. Большинство новых "фишек" сервиса понравились пользователям, но вскоре перекочевали на Gmail. Inbox решили закрыть как ненужную тестовую площадку.

Почтовый сервис Google Inbox проработает до конца марта 2019 года, после чего благополучно канет в лету.

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