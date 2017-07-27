Последнее обновление: 27.07.2017 17:45

Google откажется от моментального показа результатов поиска

Поисковая система Google решила отказаться от технологии Instant, позволявшей моментально показывать результаты поиска — еще в момент набора поискового запроса. Об этом представитель Gооgle рассказал изданию Search Engine Land.

Технология была запущена в 2010 году. В Google ее назвали «фундаментальным изменением поискового процесса». По словам представителя компании, Instant была разработана для того, чтобы как можно быстрее предоставить пользователям нужную информацию, но технология вывода результатов поиска до завершения набора запроса разрабатывалась для настольных устройств. «С тех пор много поисковых запросов было сделано с мобильных устройств, которые имеют разные входные данные, устройства ввода и экраны. Принимая это во внимание, мы решили отключить Google Instant, чтобы сосредоточиться на том, чтобы сделать поиск более быстрым на всех устройствах», — сказал представитель компании.

Теперь поисковик будет предлагать пользователям возможные варианты поисковых запросов и загружать результаты лишь после того, как они выберут один из них или нажмут клавишу ввода.

Корпорация Google 19 июля объявила о запуске персонализированной новостной ленты, адаптированной под запросы пользователей. Обновленный сервис, оптимизацией которого компания занималась с 2016 года, будет предлагать пользователям не только новости, но и видеоролики, музыку, статьи и другие материалы, подобранные на основе запросов пользователя.

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