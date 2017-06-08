Google будет брать деньги за просмотр сайтов без рекламы

Компания Google анонсировала приложение Funding Choices, которое позволит брать с пользователей, установишвих AdBlock, плату за просмотр сайтов без рекламы. Об этом пишет портал osvita.mediasapiens.ua со ссылкой на The Guardian.

Как отмечает издание, программа будет доступна владельцам сайтов в Северной Америке, Великобритании, Германии, Австралии и Новой Зеландии.

Она будет идентифицировать пользователей, которые пользуются AdBlock, и предлагать им разрешить просмотр рекламы или платить за отказ от нее.

Пользователи смогут оплачивать отказ от рекламы с помощью специального электронного кошелька Google Contributor, который будет передавать средства владельцам сайтов и Google.

Ранее сообщалось, что компания добавила в свой поисковик функцию, позволяющую осуществлять поиск в личных данных пользователя. При поиске любой информации через Google на персональном компьютере или мобильном устройстве можно выбрать поиск в "Картинках", "Видео", "Новостях", "Картах" и других разделах.

Кроме того, ранее в компании сообщили, что поисковик Google поменяет свой алгоритм таким образом, чтобы исключить из результатов поиска ссылки на фейковые новости и экстремистские высказывания.