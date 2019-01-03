Бельгийская железная дорога будет судиться из-за кадров реальной аварии в фильме Netflix

Бельгийская железнодорожная компания NMBS изучает возможность правового преследования американской компании, занимающейся предоставлением услуг прямой трансляции.

Поводом является использование кинокомпанией Netflix в одном из трейлеров к новому детективу видеозаписи реальной железнодорожной катастрофы, которая произошла в Бельгии в 2010 году и привела к многочисленным жертвам, сообщает бельгийское издание flandersnews.be.

«Железнодорожная компания и семьи погибших крайне недовольны таким развитием. Железнодорожная компания не была проинформирована о том, что эти изображения будут использоваться», - говорится в сообщении.

В детективной художественной ленте были использованы воздушные снимки реальной железнодорожной катастрофы в районе бельгийской станции Бизинген (Buizingen), на расстоянии 12 км от Брюсселя, которая произошла 15 февраля 2010 года вследствие лобового столкновения местного поезда, перевозившего большое количество людей в «час пик», со скоростным поездом междугородного сообщения. Вследствие катастрофы, которая стала крупнейшей в Бельгии за последние 50 лет, погибли 19 пассажиров, еще более 300 получили травмы.

«Мы будем вынуждены реагировать. Нашего разрешения никто не спрашивал. Наш ответ является необходимым, как знак уважения к жертвам железнодорожной катастрофы и всех, кто был к ней причастен, - железнодорожного персонала и спасателей. Это было для нас шоком. Это шок и для семей погибших и пострадавших», - отметил по этому поводу представитель железнодорожной компании Димитрий Теммерман.

Остроты ситуации добавляет то обстоятельство, что судебный процесс по этому делу до сих пор не завершен. После длительного расследования только в июле 2018 перед судом предстал машинист местного поезда, которого обвиняют в отсутствии реакции на красный сигнал светофора. Защита машиниста обратилась в суд с требованием перевести материалы следствия с нидерландского на французский язык (46 томов дела), что может привести к затягиванию процесса на 34 месяца.

Однако, по бельгийскому законодательству, для такого рода дел существует «уставное ограничение», которое предусматривает, что «подходящее время» для судебного рассмотрения может истечь в 2021 году. Такое затягивание дела вызывает возмущение семей, пострадавших от катастрофы. По сообщениям местных СМИ, не исключено, что в результате правовой коллизии рассмотрение дела может быть передано в суд соседней Франции, где таких ограничений не существует.