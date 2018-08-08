Проект бюджет РБ на 2019 год: нефть - $60 за баррель, инфляция – 5%

Минфин Беларуси на расширенном заседании постоянной комиссии верхней палаты парламента РБ по экономике, бюджету и финансам представил сегодня первую версию проекта бюджета на 2019 год.

Проект бюджета на 2019 год сверстан, исходя из стоимости нефти $60 за баррель, инфляции - 5%, сообщает БелТА. Ставка рефинансирования ожидается на уровне 9,75% годовых. При планировании бюджета учтена реализация налогового маневра в России.

Примечательно, что в следующем году Минфин ожидает снижения доходов республиканского бюджета на 1,7% к оценке текущего года.

Приоритетными направлениями финансирования в 2019 году будут расходы на повышение заработной платы в бюджетной сфере и исполнение долговых обязательств.