Евросоюз принял стратегический план по переработке пластика

Согласно стратегической программе,представленной Евросоюзом во вторник, 16 января, к 2030 году "весь упаковочный материал на рынке ЕС должен будет подлежать вторичной переработке".

План базируется на экономическом стимулировании переработки пластиковых отходов и сокращении потребления одноразовой упаковки. "Просто сказать "Давайте запретим пластик" ничего не даст", - заявил первый заместитель председателя Еврокомиссии Франс Тиммерманс.

Для реализации стратегии, в частности, планируется создание во всех европейских портах пунктов сбора пластиковых отходов, извлекаемых из моря. Прорабатываются экономические стимулы для перерабатывающей промышленности и единые маркировки для биоразлагаемых заменителей пластика. Использование продуктов микропластики в косметике предлагается ограничить.

Во всем мире пластик составляет 85 процентов отходов, попадающих на пляжи, а европейцы ежегодно производят 25 млн тонн пластиковых отходов, из которых на сегодняшний день лишь 30 процентов собираются для переработки, отмечается в коммюнике Еврокомиссии. При этом, согласно подсчетам экономистов, лишь 5 процентов стоимости упаковочных материалов остается в экономике. Остальное безвозвратно теряется спустя очень короткое время. Это обходится в 70 - 105 млрд евро ежегодно. "Европа не может себе позволить такие потери", указывается в документе.