В аэропорту Штутгарта усилили меры безопасности

Федеральная полиция Германии значительно усилила меры безопасности в аэропорту Штутгарта (земля Баден-Вюртемберг) из-за подозрительных лиц, предположительно, ведущих систематическое наблюдение за аэропортом, сообщил таблоид Bild со ссылкой на представителя полиции.

У нас есть сведения, которым в данный момент еще нельзя дать окончательную оценку. Но мы установили попытки слежки за аэропортом Штутгарта и при сотрудничестве с полицией земли значительно усилили меры безопасности в аэропорту", - заявил изданию представитель управления федеральной полиции Штутгарта.

Сообщается, что со среды вооруженные сотрудники федеральной полиции в бронежилетах с автоматами и служебными пистолетами усиленно патрулируют аэропорт. Число патрульных полицейских значительно увеличено. По информации Bild, несколько патрульных в штатском также должны присутствовать на объекте. Земельная полиция усилила своё присутствие в округе аэропорта.

Как сообщил таблоид со ссылкой на источники в службах безопасности, о попытках слежки стало известно после оценки записей камер видеонаблюдения. На кадры попали несколько человек, которые "систематически следили" за зданием аэропорта и территорией вокруг и вели себя подозрительно.