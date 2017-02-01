Кабмин Украины одобрил программу реформирования армии под эгидой НАТО

Кабинет министров Украины на заседании в среду одобрил проект президентского указа об утверждении годовой национальной программы под эгидой комиссии Украина – НАТО на 2017 год, которая предусматривает реформирование национального сектора безопасности и обороны.

Проект указа на заседании правительства представила замглавы МИД Украины Елена Зеркаль.

"На рассмотрение выносится проект указа об утверждении национальной программы под эгидой комиссии Украина — НАТО на 2017 год. Программа на этот год предусматривает реформирование национального сектора безопасности и обороны, ее подготовка проходила по обновленному алгоритму под эгидой комиссии Украина-НАТО", - сказала Зеркаль.

Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. Новая военная доктрина предусматривает возобновление курса в НАТО: Украина должна к 2020 году обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами стран-членов НАТО. В середине декабря 2015 года во время визита в Брюссель президента Петра Порошенко была подписана "дорожная карта" между Украиной и НАТО "по оборонно-техническому сотрудничеству".