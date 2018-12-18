Экологи подали иск против Франции

Группа неправительственных организаций, в том числе Greenpeace и Oxfam, подала иск против французского государства, обвиняя его в недостаточных усилиях по борьбе с изменением климата.

«Провал государства в борьбе с изменением климата отражает неуважение к его обязательствам по охране окружающей среды, здоровья и безопасности населения», – говорится в совместном заявлении НПО, которое цитирует AFP.

У французского правительства будет два месяца, чтобы ответить на судебный иск.

«Мы требуем возмещения убытков и просим государство действовать немедленно на всех уровнях», – заявила активистка Greenpeace Лора Монньє.

Ранее аналогичные действия были сделаны фермерами в Германии, а правительство Нидерландов проиграло в деле по обвинениям, выдвинутым группой по защите прав человека по сокращению выбросов парниковых газов.