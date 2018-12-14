В Страсбурге снова открыли рождественские ярмарки

В Страсбурге возобновили работу рождественские ярмарки, в частности, та, где три дня назад террорист расстрелял людей. Такое решение было принято руководителями силовых структур и местными властями после обезвреживания накануне главного подозреваемого в совершении теракта 29-летнего местного жителя.

Общественный порядок и антитеррористические мероприятия продолжают обеспечивать около 500 силовиков, которые плотно контролируют периметр вокруг центральной части города.

Следует отметить, что в самой рождественской ярмарке Страсбург на площади Клебера, где было совершено террористическое нападение, 22-24 декабря примет участие благотворительная организация украинской общины города PromoUkraиna.

Накануне вечером человек, подозреваемый в совершении 11 декабря теракта в Страсбурге, был убит силами полиции.

Злоумышленник был идентифицирован как 29-летний Шериф Шекат. Он был на контроле французских спецслужб (так называемый список S), как человек, представляющий потенциальный риск и уже 27 раз привлекаемый к уголовной ответственности.

В результате стрельбы в понедельник вечером в районе проведения рождественской ярмарки в центре Страсбурга три человека погибли, 13 получили ранения.

Во Франции введен высший уровень террористической угрозы.