В Будапеште задержаны десятки участников акции против "закона о рабстве"

Венгерская полиция применила вечером в четверг, 13 декабря, слезоточивый газ против тысяч демонстрантов, которые второй день подряд вышли на улицы в Будапеште, протестуя против действий правительства. 35 человек были задержаны, передают местные СМИ.

Среди задержанных оказалась зампредседателя небольшой, не входящей в парламент партии Momentum Анна Донат. Полицейские задержали ее, так она имела при себе дымовую шашку, но отпустили в ночь на 14 декабря.

При сильном морозе шествие демонстрантов в течение нескольких часов двигалось по центру венгерской столицы, блокировав на некоторое время движение в городе. Протестующие забрасывали полицейских яйцами, бутылками и дымовыми шашками, было разбито окно в здании венгерского парламента.

Протесты в Венгрии вызваны новым законом, принятым 12 декабря, который повышает количество допустимых сверхурочных часов работы с 250 до 400 в год. Профсоюзы называют его "законом о рабстве". Недовольство направлено также в целом против политики правонационального правительства Виктора Орбана, в том числе ограничительным законом о вузах, из-за которого из страны был вынужден уйти либеральный Центрально-Европейский университет (ЦЕУ), основанный и финансируемый американским миллиардером венгерского происхождения Джорджем Соросом.