В Париже студенты вышли на акцию протеста

Акция протеста студентов, выступающих против повышения платы за обучение во французских вузах для иностранных студентов, проходит в Париже.

Участники демонстрации собрались у одного из факультетов Сорбонны на площади Жюсьё в Париже около 13.00 (15.00 мск). В настоящий момент колонна начала движение по направлению к французскому центру информации по вопросам получения высшего образования Campus France.

Собравшиеся держат в руках растяжки и скандируют: "Наша солидарность с иностранцами", "Одно обучение - одни права", "Нет, нет, нет - повышению взноса на обучение".

Некоторые пришли в желтых жилетах - в знак солидарности с участниками движения, которые уже несколько недель выходят на акции протеста по всей стране.

Пока демонстрация проходит спокойно, инцидентов не зафиксировано.

За последнее время это далеко не первая манифестация студентов и школьников во Франции.

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп в конце ноября объявил о повышении платы за учебу во французских университетов для студентов, не являющихся гражданами Евросоюза.

Согласно данным Campus France, стоимость учебного года в 2019-2020 году для иностранных студентов - неграждан ЕС составит от 2770 евро (лисанс) до 3700 евро (магистратура и докторантура). Таким образом, цена за обучение поднимется в 15-16 раз.

Свою обеспокоенность в связи с ведением подобных мер выразил ранее Координационный совет российских соотечественников во Франции. Как сообщил глава координационного совета Георгий Шепелев, представители русскоязычной диаспоры направили обращение президенту Франции Эммануэлю Макрону с просьбой пересмотреть это решение.