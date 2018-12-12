Оптимизм европейцев относительно будущего ЕС являются самым высоким с 2009 года

Количество европейцев, которые убеждены в том, что Евросоюз ждет хорошее будущее, достигает двух третей населения и является самым высоким с 2009 года. Такие данные содержатся в докладе Еврокомиссии относительно результатов общественных опросов, которое было сделано накануне саммита ЕС (13-14 декабря). Соответствующий документ обнародован на сайти Европейской комиссии.

«Доклад свидетельствует, что почти две трети европейцев выражают оптимизм в отношении будущего Европейского Союза, и это самый высокий уровень с 2009 года. Большинство граждан видят в европе ключ к решению вызовов, с которыми мы сталкиваемся, включая климатические изменения, экономические и социальные проблемы, миграция и безопасность», - говорится в документе.

По результатам изучения общественного мнения, 76 процентов населения убеждены, что ЕС является местом стабильности в бушующем мире и хотели бы видеть как общую внешнюю политику, так и совместную оборонную политику Европейского Союза.

Вместе с этим значительная часть европейцев испытывают беспокойство в связи с ростом цен и нестабильностью. Европейцы хотели бы видеть больше гармонизированного подхода в таких сферах, как охрана окружающей среды и продовольственная безопасность.

Доклад основана на системном опросе, в котором принимают участие более 160 тысяч граждан ЕС всех возрастных, гендерных и социальных категорий в 1200 городских центрах, университетах, производствах и в других общественных местах по всей Европе.

Такая практика является частью программы действий ЕС из широкого привлечения граждан к определению направлений развития Евросоюза и его будущего