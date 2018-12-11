Последнее обновление: 11.12.2018 15:14

В Италии конфисковали имущество наследников мафиози на 200 млн евро

Итальянское управление по борьбе конфисковало имущество на 200 миллионов евро у наследников сицилийского предпринимателя, связанного с "Коза ностра".

Как отмечается в сообщении борцов с мафией, Винченцо Раппа скончался в возрасте 87 лет еще в 2009 году. Пятью годами ранее он был осужден за мафиозную деятельность и отмывание денежных средств с отягчающими обстоятельствами.

Кончина Раппы не остановила расследование, в ходе которого были установлены как его близкие связи с крупнейшими кланами сицилийской мафии, так и криминальное происхождение капиталов. Поддержка им "Козы ностры", заключавшаяся в регулярных и добровольных переводах крупных сумм денег ее представителям, давала ему возможность получить большие господряды и выгодно скупать недвижимость.

В ходе операции у потомков бизнесменов конфискованы 183 единицы недвижимости, включая историческое здание 18 века в центре Палермо, вилла площадью 2,3 тысячи квадратных метров, целое восьмиэтажное здание, несколько компаний, банковские счета и ценные бумаги.

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