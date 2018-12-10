Власти Абу-Даби собираются прекратить выплату пособий безработным гражданам

Власти эмирата Абу-Даби собираются прекратить выплачивать социальные пособия безработным гражданам, чтобы подтолкнуть их к выходу на работу, сообщает в понедельник эмиратское издание The National.

Директор департамента общественного развития Абу-Даби Мугир аль-Хейли заявил, что работоспособные жители эмирата, которые трижды откажутся от предложенной работы, лишатся права получать социальную помощь.

"Мы должны найти работу для эмиратцев, а не оставлять их в зависимости от пособий, если они способны работать",- приводит издание слова аль-Хейли.

Правительство ОАЭ оказывает активную помощь гражданам своей страны в поисках работы, в том числе в частном секторе, где проводится политика "эмиратизации" рабочей силы.

"В некоторых странах родители получают социальную помощь, потом дети и дети их детей, так что семьи целыми поколениями находятся на пособии - мы не хотим этого в ОАЭ",- заявил аль-Хейли.

Сейчас минимальный размер ежемесячных выплат безработным и не состоящим в браке эмиратцам составляет 6 тысяч дирхамов ОАЭ (1,6 тысячи долларов США). Для состоящих в браке и имеющих детей граждан эта сумма является более высокой.

При этом минимальный размер зарплаты для граждан ОАЭ установлен в Абу-Даби на уровне 10 тысяч дирхамов ОАЭ (2,7 тысячи долларов) в месяц, отмечает издание.