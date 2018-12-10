В "Белавиа" рассказали о жесткой посадке самолета в Киеве

Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал в результате жесткой посадки самолета авиакомпании "Белавиа" в международном аэропорту Борисполь, проинформировали в пресс-службе авиаперевозчика.

Ранее украинское агентство "Главком" сообщило, что самолет "Белавиа" совершил жесткую посадку в аэропорту Киева, в результате аварии временно была перекрыта посадочная полоса. Отмечалось, что при выруливании самолет сбил фонари, но самостоятельно дошел до места стоянки. У него поцарапан обтекатель.

В авиакомпании отметили, что лайнер "Белавиа" пока остается на Украине. При этом собеседник не располагает данными, граждане каких стран находились в самолете в момент происшествия. Лайнер получил незначительные повреждения.

"При посадке в сложных метеоусловиях воздушное судно, выполнявшее рейс В2-845 по маршруту Минск – Киев (аэропорт Борисполь), 9 декабря 2018 года при пробеге правой стойкой шасси задело грунт. Командир корабля устранил боковое уклонение самолета, после чего воздушное судно продолжило движение по взлетно-посадочной полосе, зарулив на стоянку для парковки", - уточнили в пресс-службе.