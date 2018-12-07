В Эстонии снова рассмотрят проект об отмене образования на русском языке

Законопроект о полном переводе образования на государственный язык вновь подан в парламент Эстонии, после того, как депутаты на заседании во вторник не поддержали эту идею, сообщила в пятницу пресс-служба высшего законодательного органа республики.

"Решением правления парламента вновь принят в производство поданный в четверг Реформистской партией законопроект о переводе всего образования на эстонский язык обучения, в котором правительству предлагается составить план реализации этого политического решения",- говорится в сообщении.

Ранее оппозиционная Реформистская партия инициировала законопроект о полном переводе обучение в детских садах и школах на государственный язык. Парламент Эстонии на заседании во вторник не поддержал идею реформистов, русский язык останется в части учебной программы. Однако для принятия законопроекта не хватило лишь одного голоса.

За это предложение было подано 50 голосов. Всего в парламенте 101 депутат. Таким образом, в поддержку идеи о полном переводе образования на эстонский язык не удалось набрать минимально необходимый 51 голос, и законопроект был снят с дальнейшего обсуждения.

Сейчас русские школы и гимназии Эстонии частично перешли к преподаванию на эстонском языке, согласно принятому в 2010 году закону "Об основной школе и гимназии", в соответствии с которым соотношение предметов на эстонском и русском языках должно быть доведено до показателя 60% на эстонском и 40% на русском языке. В настоящее время в Эстонии действуют 74 школы, в которых можно получить образование на русском языке.