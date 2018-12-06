На аукционе в Нью-Йорке продали уникальный голубой бриллиант

Редкий ярко-голубой бриллиант весом 8,08 карат ушел с молотка на аукционе Christie's в Нью-Йорке за 18,3 миллиона долларов, сообщается на сайте аукционного дома.

Как отмечают организаторы, редкий бриллиант насыщенного голубого цвета, вставленный в кольцо от мастеров итальянской ювелирной компании класса люкс Bulgari, является "чудом природы" и "может считаться одним из лучших голубых бриллиантов, которые когда-либо появлялись на рынке".

Первоначальная стоимость лота оценивалась в 13-18 миллионов долларов.

Вторым по стоимости лотом на аукционе стало ожерелье из розового золота и платины с бриллиантом редкого розового цвета весом 15,56 карат. Драгоценность была продана за 9,5 миллионов долларов.

Всего в ходе аукциона, состоявшегося в среду, было выручено более 69 миллионов долларов.