По делу итальянской мафии в Германии задержаны 14 человек

Полиция ФРГ, Бельгии и Испании в среду, 5 декабря, провела масштабную спецоперацию в связи с делом о наркоторговле и мошенничестве.

В Германии обыски прошли на 65 объектах, в частности, в федеральных землях Северный Рейн - Вестфалия, Тюрингия, Бавария и в Берлине. Спецоперация также прошла на испанском острове Майорка и в бельгийском городе Вервье.

В ФРГ задержаны 14 человек, шесть из них - по ордерам на арест, выданным в Италии, Бельгии и Нидерландах, говорится в заявлении германского Федерального ведомства по уголовным делам. В ходе обысков обнаружены, кроме прочего, крупные суммы наличных денег и автомобили, которые использовались в преступных целях. Прокуратура Кельна сообщает об арестах имущества на общую сумму в несколько миллионов евро. Всего в Германии по делу проходят 47 подозреваемых.

В марте 2016 года специальная следственная комиссия уголовной полиции Кельна начала расследование в отношении ряда граждан ФРГ и Италии в возрасте от 33 до 68 лет, главный подозреваемый - итальянец, владеющий рестораном под Кельном. Дело было открыто в связи с 80 кг кокаина, обнаруженными в грузовике для перевозки лошадей в британском порту Харидж. Предполагается, что подозреваемые организовали отправку из Великобритании в Нидерланды не менее 23 таких партий.

Кроме того, по версии следствия, часть фигурантов дела создали по всей Германии сеть компаний, которые вели дела с иностранными партнерами и через подставных лиц приобретали, в частности, транспортные средства, офисную мебель, оргтехнику и средства связи. В этой связи с конца 2017 года зафиксировано 166 случаев мошенничества с общим ущербом на сумму не менее 1,3 млн евро.

Ведущееся в Кельне расследование тесно связано с делом против членов мафиозного клана из Сан-Луки в итальянском регионе Калабрия, которым с августа 2016 года совместно занимаются правоохранительные органы ФРГ, Бельгии, Нидерландов и Италии. Этот клан подозревается в торговле кокаином в крупных объемах и, по данным итальянских спецслужб, относится к одной из наиболее влиятельных современных мафиозных группировок в Италии "Ндрангета", которая занимается торговлей оружием, людьми, наркотиками и имеет многомиллиардные обороты.

Федеральное ведомство по уголовным делам ФРГ отмечает, что наркоторговля - основной источник дохода "Ндрангеты". Предполагается, что полученные таким путем средства используются для сделок с недвижимостью в Германии, которые в свою очередь проводятся с целью отмывания денег.