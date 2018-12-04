Последнее обновление: 04.12.2018 17:55

Люксембург готовится легализовать марихуану

Три политические силы, которые в ближайшее время сформируют в Люксембурге правящую коалицию - либеральная Демократическая партия, Люксембургская социальная рабочая партия и "зеленые" - договорились в понедельник, 4 декабря, о шагах по легализации каннабиса в рекреационных целях.

Речь идет о том, чтобы сделать законным производство, приобретение, хранение и использование марихуаны совершеннолетними для снятия стресса.

Деньги пойдут на противодействие наркозависимости

Прибыль от продажи наркотического средства по требованию правительства должна быть инвестирована в борьбу с наркозависимостью.

Как ожидается, законодательно новая инициатива будет в деталях проработана и полностью оформлена до следующих выборов, которые состоятся в 2023 году.

Ранее Канада стала первой страной "большой семерки", где в национальном масштабе легализовали марихуану. Как рассчитывают эксперты, уже в ближайшее время в стране появится рынок объемом в несколько миллиардов долларов.

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