Последнее обновление: 04.12.2018 17:55

Власти Франции готовятся отложить повышение топливного налога

Власти Франции готовятся отложить повышение налога на топливо на фоне ожесточенных протестов, сказал источник в правительстве страны во вторник.

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп должен объявить об этом решении позднее во вторник, сказал источник. Отказ от повышения налогов станет первой существенной политической неудачей президента страны Эмманюэля Макрона с момента прихода к власти в 2017 году.

Изначально участники так называемых протестов “желтых жилетов”, начавшихся 17 ноября, выражали недовольство по поводу увеличения расходов населения из-за введенных властями налогов на дизельное топливо, которые Макрон назвал необходимыми для борьбы с изменением климата и защиты окружающей среды.

Однако позднее они переросли в более масштабные демонстрации против Макрона. Многие критикуют президента за реализацию мер, которые, на их взгляд, выгодны наиболее обеспеченным слоям французского общества.

Особенно ожесточенными стали субботние протесты в Париже: демонстранты повредили Триумфальную арку и нанесли ущерб ряду улиц у Елисейских полей.

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