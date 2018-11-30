Последнее обновление: 30.11.2018 17:44

В Испании решили ограничить судебные привилегии министров и депутатов

Правительство Испании приняло решение отменить судебные привилегии для членов кабинета министров, а также депутатов и сенаторов.

Такое решение было принято на заседании кабинета министров в пятницу, сообщила на пресс-конференции в Мадриде вице-премьер Кармен Кальво.

"Все судебные привилегии людей, занимающих государственные и политические должности, будут ограничены в строгом соответствии с выполняемыми ими функциями", - сказала она.

По конституции, члены правительства, депутаты и сенаторы могут в настоящее время предстать лишь перед Верховным судом страны. После внесения изменений в конституцию (решение правительства должен одобрить парламент, кроме того, правовую оценку даст Генеральный совет судебной власти) Верховный суд будет рассматривать лишь те дела, которые имеют непосредственное отношение к занимаемым должностям высокопоставленных чиновников, остальные иски могут рассматривать суды более низких инстанций.

Правительство прогнозирует, что все необходимые изменения будут внесены в конституцию в течение года. Это третья реформа основного закона Испании с момента его принятия в 1978 году.

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