Главы регионов Франции призвали власти прислушаться к "желтым жилетам"

Главы 12 из 13 регионов европейской части Франции призвали правительство страны прислушаться к требованиям сторонников движения "желтых жилетов" и отказаться от запланированного на начало 2019 года повышения цен на топливо.

Открытое письмо глав регионов было опубликовано во вторник в издании Opinion. Авторы письма настаивают на том, что правительство Франции совершает ошибку, "называя движение "желтых жилетов" экстремистским".

По мнению глав регионов, данное протестное движение "является ярким отражением территориального и социального раскола в стране", которое "показывает возмущение".

"Необходимо предпринять срочные меры и в первую очередь — ввести мораторий на повышение налогов с 1 января. Речь не идет об отказе от создания "экологичного" налогового режима, а о том, чтобы сделать этот режим социально приемлемым", - говорится в открытом письме.

Масштабные протесты против повышения цен на бензин начались во Франции 17 ноября. В прошедшую субботу в акциях участвовали более 100 тысяч человек. В Париже демонстрации сопровождались беспорядками. По данным МВД, были задержаны около 130 человек.

Цены на бензин во Франции с 1 января должны вырасти на 2,9 евроцента, на дизель — на 6,5 евроцента за литр. По данным радиостанции Europe1, в течение 2018 года цена на дизельное топливо возросла приблизительно на 23%, на бензин — на 15%.