Последнее обновление: 07.12.2018 17:30

Цена Brent подскочила почти на 5% после сообщений об условиях сделки ОПЕК

Категории: Нефть Цены

Цена на нефть Brent подскочила почти на 5 процентов в пятницу после сообщения о том, что страны ОПЕК договорились о сокращении добычи картелем на 800.000 баррелей в сутки с 2019 года.

К 16.46 фьючерсы на нефть сорта Brent выросли на 4,7 процента до $62,88 за баррель.

По словам источника в ОПЕК, на встрече в пятницу организация предложит не входящим в картель государствам снизить добычу на 400.000 баррелей в сутки.

Источник сказал, что Иран, который был основным препятствием к заключению сделки, согласился с условиями сокращения добычи. Второй источник сказал, что Тегеран согласился “в принципе”.

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