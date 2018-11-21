IKEA Group планирует сократить 7500 сотрудников

Мебельный концерн IKEA Group сообщил в среду, что планирует в ближайшие несколько лет сократить 7500 рабочих мест - главным образом административных сотрудников, отвечающих за централизованную поддержку.

В то же время группа, которой принадлежат 367 магазинов IKEA, рассчитывает за этот период создать 11 500 новых рабочих мест в связи открытием магазинов нового формата, а также расширением онлайн-бизнеса, сферы предлагаемых услуг и инвестированием в цифровые технологии, говорится в заявлении.

Предполагаемые увольнения затронут почти 5 процентов нынешнего кадрового состава.

“Нам нужно упростить то, как мы организованы. За последние годы... мы самым различным образом вкладывали средства. И, честно говоря, сейчас мы видим, что в некоторых частях нашей организации есть небольшое дублирование работы”, - сказал глава IKEA Group Йеспер Бродин в интервью Reuters.

По его словам, под сокращения преимущественно попадут сотрудники, отвечающие за централизованную поддержку и глобальное обслуживание, но также работники местных офисов обслуживания на различных рынках.

“Это не направлено на (персонал), участвующий в работе магазинов и распределительных центров”, - отметил Бродин.