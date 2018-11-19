Газпром завершил морскую часть газопровода Турецкий поток

Российский Газпром завершил укладку морской части газопровода Турецкий поток, который компания строит для поставок газа в Турцию и Европу.

Проект стоимостью 7 миллиардов евро должен обеспечить поставки газа из России в Турцию через Черное море и далее до границы Турции с сопредельными странами. Первая нитка газопровода предназначена для турецкого рынка, вторая - для стран Южной и Юго-Восточной Европы. Совокупная мощность двух ниток - 31,5 миллиарда кубометров в год.

Сварка замыкающего стыка второй нитки газопровода состоялась в понедельник, за ней вместе из Стамбула на официальной церемонии наблюдали президенты России и Турции.

“Проекты подобного рода, и данный проект в частности, не направлены против интересов кого бы то ни было. Проекты подобного рода носят исключительно созидательный характер”, - сказал Владимир Путин, стоя рядом с Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Запустить обе нитки Турецкого потока Газпром планирует в конце 2019 года.

“Строительство Турецкого потока - нового газопровода, соединяющего через Черное море Россию и Турцию, - выходит в финальную стадию. Работы идут с опережением графика... В конце 2019 года газопровод будет сдан в эксплуатацию”, - цитирует Газпром главу компании Алексея Миллера.

Ранее Газпром говорил, что рассматривает два варианта поставок газа по Турецкому потоку в Европу - или через Грецию в Италию, или через Турцию в Болгарию.