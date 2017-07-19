Поток в никуда: Газпром строит трубу в Турцию без разрешений

Газпром форсирует работы по строительству газопровода "Турецкий поток".

В дополнение к первой нитке, возведение которой 23 июня торжественно открыл президент РФ Владимир Путин, газовый холдинг начал прокладку по дну Черного моря второй нитки трубопровода, который был заявлен как альтернатива "Южному потоку", стоившему более 7 млрд долларов и похороненному Еврокомиссией в конце 2014 года, пишет finanz.ru.

Первая нитка "Турецкого потока" - на 15,75 млрд кубометров в год - предназначена для самой Турции. Вторая - такой же мощности - для потребителей в Евросоюзе. Ее укладку Газпром начал втихую, без объявления - на данный момент проложено около 20 км трубы, сообщают в среду "Ведомости" со ссылкой на источник в правительстве и представителей подрядчиков газового холдинга.

Работы выполняет корабль-трубоукладчик Audacia швейцарской компании Allseas. Судно находится несколькими километрами южнее поселка Малый Утриш и движется со скоростью 4-5 км в сутки по маршруту, где ранее была проложена первая нитка "потока".

Парадокс работ Газпрома заключается в том, что на данный момент "Турецкий поток", стоимость которого оценивается в 6 млрд долларов, является по сути трубой в никуда, отмечает аналитик East European Gas Analysis Михаил Корчемкин: Турция по-прежнему не согласовала точку входа на своей территории.

Это 10 июля признал глава Минэнерго РФ Александр Новак. Он, впрочем, добавил, что в России ждут от Анкары окончательного одобрения "в ближайшее время".

По такому же сценарию, напомним, развивался первый предыдущий старт "Турецкого потока" в начале 2015 года: "Газпром" полгода ждал из Анкары официального согласования, после чего заморозил проект.

Вторая же нитка, задуманная для снабжения газом Южной Европы, не имеет одобрения от Еврокомиссии. Как заявил замглавы МИД РФ Алексей Мешков, Москва по-прежнему ждет от Брюсселя "железобетонных гарантий", что проект не повторит "печальный опыт Южного потока".

Как итог: "строительство началось не только без гарантий поставок по второй нитке, но и без точного представления о трассе, не говоря уже об экологической экспертизе", - констатирует Корчемкин.

Для Газпрома такое поведение стало уже нормой: компания регулярно инвестирует в инфраструктуру для новых проектов еще до того, как заключит контракты на поставку газа с потребителями, говорит директор отдела корпораций Fitch Ratings Дмитрий Маринченко. Так было, например, с трубопроводом "Сахалин-Хабаровск-Владивосток", который "Газпром" ввел в строй в 2011 году, рассчитывая на китайский рынок. В 2017-м переговоры о поставках зашли в тупик: как сообщал Reuters, Пекин объявил, что не видит необходимости в закупке газа с Сахалина, равно как и в трубе "Сила Сибири - 2".

Форсировать строительство "Турецкого потока" Газпром заставляет высокая вероятность принятия новых санкций американскими властями, предполагает директор энергетического центра бизнес-школы «Сколково» Татьяна Митрова. В законопроекте отдельно упоминаются именно экспортные газопроводы. Возможно, «Газпром» стремится максимально использовать имеющееся время и построить как можно больше, рассуждает она.

По мнению Митровой, Газпром вынужден выбирать из двух зол меньшее. С одной стороны, риск неполной загруженности второй нитки и явно непростых переговоров с Турцией и Европой. С другой - риск вообще ничего не построить в случае принятия американских санкций.

"Ведь технологий для глубоководной трубоукладки, необходимых для строительства «Турецкого потока», мы попросту не имеем", - резюмирует Митрова.