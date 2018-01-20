Последнее обновление: 20.01.2018 15:49

"Газпрому" разрешили строить вторую нитку "Турецкого потока"

"Газпром" получил от Анкары разрешение на строительство второй нитки морского участка "Турецкого потока" в исключительной экономической зоне и территориальных водах Турции, говорится в пресс-релизе компании.

"Таким образом, все необходимые разрешения со стороны правительства Турецкой Республики для морской укладки газопровода "Турецкий поток" получены. Теперь абсолютно точно обе нитки газопровода будут запущены в эксплуатацию в срок, до конца 2019 года", - заявил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер.

Он отметил, что строительство идет полным ходом одновременно на трех участках: в Черном море и на побережье в России и Турции. На морском участке уже уложили по двум ниткам более 760 километров труб. Близится к завершению строительство участка берегового примыкания в России, а в Турции начались работы на строительной площадке приемного терминала.

"Газпром" ведет строительство газопровода "Турецкий поток" с мая прошлого года. Проект предполагает сооружение двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая предназначена для поставок газа в Турцию, ввести ее в строй планируется в марте. По второй нитке, которую должны построить в 2019 году, газ пойдет в Южную и Юго-Восточную Европу.

В этом году "Газпром" планирует увеличить инвестиции в проект почти в два раза по сравнению с 2017-м — до 182,4 миллиарда рублей.

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