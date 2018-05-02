Газпром завершил укладку морского участка Турецкого потока

Российский монополист Газпром 30 апреля завершил глубоководную укладку морского участка первой нитки газопровода Турецкий поток.

Как сообщает пресс-служба компании, средняя скорость строительства газопровода, которое ведет судно Pioneering Spirit, составила 4,3 км в день. Максимальная производительность - 5,6 км в сутки.

"С 7 мая 2017 года, когда началась трубоукладочная кампания, суммарно по двум ниткам построен уже 1161 км морского газопровода, что составляет 62% от его общей протяженности. Турецкий поток, без сомнения, сыграет большую роль в укреплении энергобезопасности Турции и Европы", - прокомментировал глава Газпрома Алексей Миллер.

Проект Турецкий поток предполагает строительство газопровода в обход Украины через Черное море до границы с Турцией. Планируется, что он будет состоять из двух ниток мощностью по 15,75 млрд кубометров каждая. Первая нитка будет предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая - для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы (срок ввода в эксплуатацию - 2019 год). Газпром рассматривает варианты продолжения Турецкого потока через Болгарию и Сербию, либо через Грецию и Италию.

Инвестиции Газпрома в строительство Турецкого потока в 2018 году оцениваются в 190 млрд руб. ($3,06 млрд) против 92,8 млрд рублей (около $1,6 млрд) в 2017 году. Предполагаемая стоимость строительства - $6 млрд.