Глава Газпрома пообещал Путину построить 1-ую нитку Турецкого потока к марту 2018 года

Глава концерна Газпром Алексей Миллер пообещал Владимиру Путину завершить строительство первой нитки трубопровода Турецкий поток в марте 2018 года, ускорив свои планы с первоначального срока, обозначенного 2019 годом.

Первая нитка, которая предназначена для турецкого рынка, должна быть закончена в марте 2018 года, вторая - для европейских потребителей - в 2019 году, сказал Миллер российскому президенту, который дал старт укладке трубопровода в Чёрном море.

Ранее Газпром обещал построить обе нитки Турецкого потока мощностью около 16 миллиардов кубометров в год каждая к концу 2019 года.

Путин, находящийся на борту судна-трубоукладчика Pioneering Spirit, рассказал о сроках завершения строительства турецкому коллеге Тайипу Эрдогану.

"Нам нужно согласовать ещё точку входа", - сказал Путин Эрдогану по телефону.

"Мы будем готовы через территорию Турции подать газ в Южную и Юго-Восточную Европу..., наши (с Турцией) интересы здесь полностью совпадают", - сказал Путин.

Трубопровод Турецкий поток позволит Газпрому поставлять газ в Европу в обход Украины.