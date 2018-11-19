Во Франции продолжаются "бензиновые" протесты

Во Франции в понедельник продолжились массовые акции протеста с требованиями не повышать акциз на бензин, что приведет к повышению цены на горючее.

В частности, некоторые протестующие заблокировали доступ к нефтяным хранилищам.

Вместе с тем правительство Франции не планирует выполнять требования так называемых желтых жилетов, которые продолжают протестные мероприятия.

"Правительство, которое всегда меняет свою позицию, не поведет Францию правильным путем", - заявил французский премьер-министр Эдуард Филипп.

Как объясняют в правительстве, целью повышения цен на бензин является аккумуляция дополнительных средств для развития сферы энергетики.

Как сообщалось, в воскресенье по всей Франции прошли многотысячные акции протеста из-за решения правительства повысить цены на бензин. В результате более 400 человек были ранены, в том числе некоторые - тяжело, двое человек погибли.

В то же время он заявил, что правительство планирует уменьшить некоторые другие налоги, чтобы уменьшить для людей финансовое бремя.