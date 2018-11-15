В Бухаресте 15 тысяч мигрантов зарегистрировали в трех квартирах

Румынские полицейские обнаружили в столице три квартиры, в которых было зарегистрировано около 15 тысяч мигрантов, сообщила в среду пресс-служба управления полиции Бухареста.

"Данные и доказательства, представленные в этом деле, привели к разумному предположению о том, что две организованные преступные группы предлагали платные услуги иностранным гражданам, главным образом из Республики Молдова, которые позволяли облегчить процесс получения румынского удостоверения личности, указывая ложные адреса проживания и получая за это 150-200 евро", - говорится в сообщении.

Уголовное дело было заведено по факту создания организованных преступных групп и указания ложных данных в документах. Сотрудники управления полиции Бухареста в четверг утром провели обыски, в результате чего были задержаны для дачи показания девять человек.

"На данный момент было выявлено около 15 тысяч человек, которые были зарегистрированы по трем адресам в столице", - добавили в полиции.

Согласно местному законодательству, иностранцу для получения внутреннего паспорта Румынии (например, при смене гражданства) необходима регистрация по месту проживания в стране. Этот документ необходим, чтобы получить румынские водительские права, оформить пособия, приобрести недвижимость и т. д.