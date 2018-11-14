В Греции бастуют чиновники - хотят больших зарплат

Греческие государственные служащие начали 24-часовую забастовку в знак протеста против мер экономии в стране и за повышение зарплат и пенсий.

"Греческие государственные служащие оставили рабочие места и начали 24-часовую забастовку в знак протеста против мер экономии и за повышение зарплаты и пенсии, а также за отмену законодательства о мерах экономии, что было необходимо принять для получения международной финансовой помощи", - говорится в сообщении AP.

Согласно информации, в центре Афин собрались сотни протестующих, которые отправятся колонной по городу.

Отмечается, что в борьбе с угрожающим финансовым кризисом греческие правительства, начиная с 2010 года, существенно увеличили налоговые ставки и урезали расходы страны, в частности были уменьшены пенсии и зарплаты госслужащих. Такие шаги греческой власти позволили странам Еврозоны и МВФ в экстренном порядке предоставить Греции кредиты на миллиарды евро, во избежание дефолта.

Последняя программа по финансовой помощи стране завершилась в августе этого года.