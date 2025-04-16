Украина в скором времени получит обещанные системы ПВО – генсек НАТО

Большинство из семи систем противовоздушной обороны Patriot, обещанных Украине на саммите НАТО в Вашингтоне, уже доставлены или скоро прибудут. Об этом заявил генсек Альянса Марк Рютте.

Он отметил, что хотя процесс поставки оружия не всегда происходит очень быстро, страны-союзники НАТО в целом выполняют свои обязательства. По его словам, между обещаниями и фактической передачей вооружения обычно проходит немного времени.

"Как правило, между оказанием помощи и ее получением проходит немного времени. Возьмем, например, обязательства в Вашингтоне во время последнего саммита НАТО в июне прошлого года. Там обязались поставить Украине семь комплексов Patriot. Это заняло немного времени. К счастью, сейчас большинство из них уже доставлены или будут доставлены", - сказал Рютте.

Генсек НАТО напомнил, что на прошлой неделе союзники объявили о новых поставках систем ПВО Украине.

"Каждая такая установка – это спасенные жизни. И мы видели, насколько это важно после последней трагедии в Сумах, где в результате удара российских ракет погибли более 30 человек", – подытожил он.