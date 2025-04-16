Восемь стран присоединились к санкциям ЕC в отношении Беларуси

Восемь европейских стран присоединились к санкциям Евросоюза в отношении Беларуси.

"Совет постановил, что 25 физических лиц и семь юридических лиц должны быть включены в список физических и юридических лиц, организаций и органов, подлежащих ограничительным мерам. Албания, Босния и Герцеговина, Исландия, Лихтенштейн, Черногория, Северная Македония, Норвегия и Украина присоединяются к данному решению Совета. Они обеспечат соответствие своей национальной политики настоящему решению Совета ЕС", - говорится в заявлении.

Европейский союз принимает к сведению это обязательство и приветствует его.

Напомним, ЕС 27 марта 2025 года расширил санкционный список в отношении Беларуси, включив в него 25 физических и семь юридических лиц. В их числе ОАО "Интеграл" - управляющая компания холдинга "Интеграл" (крупный производитель микроэлектроники), ОАО "Планар" (крупный производитель микроэлектроники, в том числе военного назначения), госпредприятие "Завод точной электромеханики" (входит в состав Госкомвоенпрома, производит в том числе баллистические ракеты) и другие.

Что касается физлиц, под санкции попали, в частности, гендиректор "Планара" Сергей Аваков, директор "Завода точной электромеханики" Юрий Черный, члены ЦИК, ряд судей, Юрий Назаров (управделами Лукашенко) и его заместители.