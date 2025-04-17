Главы МИД стран НАТО проведут неформальную встречу в Турции

В Анталии в NEST Convention Center 14-15 мая состоится неформальное заседание Североатлантического совета на уровне министров иностранных дел. Об этом сообщила пресс-служба НАТО.

Заседание пройдет под председательством генерального секретаря НАТО Марка Рютте.

Встреча состоится в условиях давления на союзников со стороны президента США Дональда Трампа, чтобы они увеличили свои оборонные расходы.

В частности, госсекретарь США Марко Рубио настаивал на встрече глав МИД государств Альянса в апреле, что все государства-союзники должны взять обязательство поднять оборонные расходы до 5% от ВВП.