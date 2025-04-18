Башар Асад при бегстве в Россию вывез с собой четыре самолета денег и ценностей

Свергнутый президент Сирии Башар Асад при бегстве в Россию взял с собой четыре самолета денег и ценных вещей. Об этом сообщает Reuters.

Согласно информации, в ходе спецоперации по эвакуации бывшего лидера Сирии вывезены около $500 тысяч наличными, картины, важные документы, а также ноутбуки и жесткие диски с конфиденциальной информацией.

Согласно данным агентства, эвакуация проводилась на самолете Embraer Legacy 600. Судя по системе отслеживания полетов, за двое суток до падения режима Асада лайнер совершил несколько рейсов между Дамаском и Абу-Даби.

6 декабря прошлого года борт сделал два рейса с членами семьи Башара Асада, они перевозили деньги, картины и скульптуры. 7 декабря — рейс с черными мешками, наполненными денежными купюрами, а также электронными устройствами, содержащими финансовую отчетность, данные о корпоративных правах и недвижимости, а также информацию о банковских переводах и офшорных счетах.

Напомним, в ночь на 8 декабря 2024-го в Сирии пал режим Башара Асада. Повстанцы захватили власть — государственное телевидение, откуда сразу вышли в прямой эфир, президентский дворец. Из тюрем были освобождены тысячи людей, в том числе все политзаключенные. Армия объявила о своей капитуляции. Свергнутый президент покинул Сирию. 9 декабря стало известно, что Башар Асад с семьей находится в Москве.

В марте 2025 года переходный глава Сирии Ахмед аш-Шараа потребовал от лидера России выдать Башара Асада для суда.