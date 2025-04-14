В ЕС согласовали санкции против Ирана за захват заложников

Министры иностранных дел Европейского Союза 14 апреля приняли санкции против Ирана из-за задержания граждан ЕС. Об этом сообщило агентство Reuters, которое ознакомилось со списком санкций.

Согласно информации, министры иностранных дел ЕС согласовали санкции против семи иранских физических лиц и двух организаций из-за задержания граждан ЕС, которое ЕС называет политикой спонсируемого государством захвата заложников.

Агентство отметило, что в санкционный список вошли директор тегеранской тюрьмы "Эвин", а также несколько судей и других работников судебной системы.

Главная тюрьма в городе Шираз была среди организаций, попавших под санкции.

В декабре 2024 года в Иране задержали итальянскую журналистку Чечилию Сала, которая поехала туда в командировку. Официальный Рим назвал ее арест неприемлемым.

В начале января 2025 года в Министерстве иностранных дел Франции призвали своих граждан воздержаться от поездок в Иран, по крайней мере до того времени, когда удастся освободить всех задержанных там французов.

Речь идет о трех гражданах Франции: супругах Жаке Пари и Сесили Колер, которых удерживают с мая 2022 года по обвинению в шпионаже и французе по имени Оливье, тоже задержанном в 2022 году, его фамилию не раскрывают по просьбе семьи.