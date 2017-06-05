Миссия МВФ начала работу в Беларуси

Миссия Международного валютного фонда начала сегодня работу в Беларуси.

Как сообщили в представительстве МВФ в Беларуси, руководит миссией Питер Долман.

"Эксперты фонда обсудят с представителями органов госуправления ситуацию в экономике Беларуси и проведут подготовительную работу в преддверии ежегодной миссии МВФ по статье IV, которая ожидается в октябре. Миссия будет работать до 12 июня", - говорится в сообщении.

Власти Беларуси планируют начать новую программу сотрудничества с МВФ в 2017 году, рассчитывая на предоставление фондом $3,5 млрд.