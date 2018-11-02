В Госдуме подготовили законопроект о кибердружинах

Депутаты Госдумы от «Единой России» подготовили законопроект о создании в России кибердружин, которые смогут вместе с правоохранительными органами выявлять в Интернете противоправную информацию, в том числе экстремистского характера.

Авторами инициативы выступили Адальби Шхагошев, Сергей Боженов, Олег Быков и другие их коллеги. В пятницу проект рассмотрят на координационном совете фракции и в случае поддержки, после получения отзывов от профильных ведомств, внесут в Госдуму.

Быков заверил, что проект не направлен на ограничение свободы слова в Сети. «Это регулирование правового статуса и порядка работы с противоправной информацией, направлен он на гражданскую активность», - пояснил он.

Согласно пояснительной записке, кибердружинники будут бороться с размещением в интернете запрещенной в России информации, в том числе направленной на пропаганду войны, разжигание национальной, расовой или религиозной ненависти и вражды, а также информации, за распространение которой предусмотрена уголовная или административная ответственность.

По замыслу авторов, кибердружины будут создаваться по инициативе россиян в формате общественной организации, о деятельности которой нужно будет уведомить территориальный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи.

В кибердружины будут приниматься на добровольной основе граждане России, достигшие возраста 18 лет.

Документ обязывает прокуратуру, следственные органы, органы государственной власти и местного самоуправления сотрудничать с кибердружинами.